GÜNCELLEME 2 - Antalya'da "dur" ihtarına uymayan şüphelilerin açtığı ateş sonucu 2 polis yaralandı

B﻿uffalo saldırısı: Saldırgan ırkçı cinayet ve terör suçlamalarını kabul etti

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok eden mucize bitki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

​​​​​​​ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilden açılan ateş sonucu 2 polis yaralandı; çıkan çatışmada bir şüpheli öldü, 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin Konya'nın Beyşehir ilçesinden kente satmak için kaçak silah getirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı tespit ederek takibe aldı. Polislerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, otomobille kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonucu Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 2009 Sokak'ta sıkıştırılan araçtan inen M.Ş.H'nin (46) tabancayla ateş açması sonucu 2 polis memuru ayağından yaralandı. Çıkan çatışmada M.Ş.H. etkisiz hale getirildi, otomobildeki 3 zanlı gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, biri olayda kullanılan 2 tabanca ve bıçak ele geçirildi.

M.Ş.H'nin cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yaralı polis memurları özel bir hastaneye kaldırıldı.

- Zanlıların bir çok suç kaydı bulunuyor



Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Gazeteciler Cemiyetini ziyaretinde yaptığı açıklamada, Manavgat'ta polis memurlarını yaralayan şüphelileri uzun süredir takip ettiklerini söyledi.

Şüphelilerin nitelikli yağma, hırsızlık ve uyuşturucuya ilişkin bir çok suç kaydının bulunduğu anlatan Çevik, şöyle konuştu:

"Silah kaçakçılığı istihbaratı üzerine arkadaşlarımız gerekli yerlerde konuşlandı. Konya istikametinden gelen bir araçtı. Araç Manavgat tarafına dönünce takip etmeye başladık, 'dur' ihtarına uymayarak kaçışa devam etti. İlçemizin sanayi girişinde kıstırıldı. Buna rağmen hala kaçmaya yönelik tavırlar sergilediler. Arkadaşlarımızın 'teslim ol' çağrılarına karşın sürücü koltuğunda oturan şüphelinin direk arkadaşlarımızı hedef gözeterek ateş etmesi suretiyle bir çatışma çıkıyor. Bir arkadaşımızın sağ baldırından, diğer arkadaşımızın da diz üstünden mermi giriş çıkışı mevcut."



Çevik, yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığına işaret ederek, "Polislerimizin sağlık durumu iyi. Hastanedeler ve ameliyat olacaklar. Bir şüpheli etkisiz hale getirildi, diğer 3 şahıs da zor kullanmak suretiyle kelepçelendi." dedi.



Gözaltındaki 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.