Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü

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ANTALYA (AA) - Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya kampında konakladığı otelin sahasında, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde tamamı basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmana, milli takımlarda yer alan Maxi Gomez ve Stryger Larsen, uzun süreli sakatlıkları bulunan Serkan Asan ile Dorukhan Toköz'ün yanı sıra burnundan ameliyat edilen Marc Bartra, sağ kasık bölgesinde kas spazmı yaşayan Yusuf Yazıcı, sağ alt arka adalesinde ağrı bulunan Jorge Djaniny ve izinli Montassir Lahtimi katılmadı.

Pas yaparak süren idmanın devam eden bölümünde 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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