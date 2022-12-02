Antalya'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla şenlik yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Sevginle Engel Yok Spor, Kültür ve Sanat Şenliği" düzenlendi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen şenlik programına Akdeniz Üniversitesi ev sahipliği yaptı.

Kortej yürüyüşüyle başlayan şenliğe katılan özel bireyler, sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlerle eğlendi.

Vali Ersin Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, engelli bireylerin yaşadıkları zorlukların bilincinde olduklarını, hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Toplumun her kesimini eşit koşullarda yaşatmayı amaçladıklarını belirten Yazıcı, "Bizim inancımızda ve kültürümüzde kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Tüm evlatlarımızın eşit şartlara ve imkanlara sahip olması için çalışıyoruz. Engelli bireylerimizin ailelerinin yaşadığı zorlukların farkındayız. Zorlukları gidermek, sizlere özel destekler vermek adına devlet olarak son 20 yılda çok büyük atılımlar yaptık. Hepsini fazlasıyla hak ediyorsunuz çünkü bu dünya hepimizin. Biriz, eşitiz ve hepimiz engelli adayıyız. Yaşamınızı kolaylaştırmak için tüm kurum ve kuruluşlar emrinizde." diye konuştu.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engelli bireyler ve aileleriyle özellikle ilgilenilmesi yönünde talimat verdiğini, çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini aktardı.

Çelik, engelli bireylere seslenerek, "Şunu bilmelisiniz ki, siz sahipsiz değilsiniz. Devletimiz ve milletimiz her daim yanınızda. Gelecekle ilgili hiçbir endişeniz olmasın. Devletimiz güçlüdür. Milletimiz de her daim sizinle olacaktır." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için toplumsal bilincin ve farkındalığın önemine dikkati çekti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan ise özel bireylerin topluma kazandırılması ve engellerin aşılması için kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin en önemli unsurlardan olduğunu kaydetti.

Şenliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz ve engelli bireyler ile aileleri de katıldı.











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