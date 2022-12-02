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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyasporlu futbolcular özel çocuklarla futbol oynadı

AA

Alanyasporlu futbolcular özel çocuklarla futbol oynadı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Corendon Alanyasporlu futbolcular, özel çocuklarla futbol oynadı.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ve Corendon Alanyaspor iş birliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen etkinlikte idman sonrası, Sakine Nesibe Zamanoğlu ile Alanya Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri Alanyasporlu oyuncularla karma gösteri maçı yaptı.

Beyaz takımda Fatih Aksoy, Umut Güneş, turuncu takımda Candeias, Leroy Fer ve kaleci Yusuf Karagöz yer aldı.

Maç, 3-2 turuncu takımın galibiyetiyle sona erdi.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde her yıl buna benzer etkinlik yaptıklarını söyledi.

Onları her zaman engelsiz olarak gördüklerini anlatan Çavuşoğlu, "Onların olduğu yerde her zaman huzur vardır. Onların olduğu yerde hiç kimseye zarar gelmez." dedi.

ALTSO Başkanı Eray Erdem ve yönetimiyle gerçekleştirdikleri etkinlikte özel öğrencilerin futbolcularla gösteri maçı yaptığını anlatan Çavuşoğlu, "Özel öğrenciler, aileleriyle geldiler. Biz de mutlu olduk. Her zaman yanlarında olacağız. Onlara her zaman elimizden gelen desteği vereceğiz. Onlar her zaman özelimizdir ve hep de öyle olacak." diye konuştu.

ALTSO Başkanı Eray Erdem ise Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak için Alanyaspor antrenman sahasında özel çocuklarla çok özel bir maç yapıldığını belirtti.

Başkan Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür eden Erdem, şunları söyledi:

"İnşallah çocuklarımızın yaptığı bu maç, ülkemizdeki tüm insanlara örnek olur. Asıl engelin beyinlerimizden kaldırmamız gerektiğinin güzel bir örneği ve göstergesi oldu. Çocuklarımız golü atınca golü yiyen de atanda birlikte sevindi."

Öğrencilerden İsmail Aydın ise kendisini bugün çok iyi hissettiğini dile getirerek, "İlk defa böyle bir şey oldu. Çok heyecanlandım. Benim için çok güzel bir maç oldu. Futbolla aram iyi. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Kazandığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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