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Antalya Limanı'na bu yıl kruvaziyerlerle 30 binden fazla turist geldi

AA

Antalya Limanı'na bu yıl kruvaziyerlerle 30 binden fazla turist geldi

ANTALYA (AA) - Antalya Limanı, bu yıl kruvaziyerlerle gelen 30 binden fazla yolcuyu ağırladı.

QTerminals Antalya'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya Limanı'na, bu yıl dünyanın birçok noktasından dev yolcu gemileri geldi.

Sezon boyunca Emerald Azzura, Spirit of Adventure, Blue Sapphire, Club Med 2, Riviera, Seven Seas Explorer, Mein Schiff 6 ve Mein Schiff 5, The World gibi lüks gemileri konuk eden liman, Silver Spirit ile sezonu kapattı. Limana sezon boyunca bu kruvaziyerlerle gelen yolcu sayısı 30 bin 641 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, limanın yüksek kapasitesiyle Akdeniz'de iç ve dış turizm açısından önemli rol oynadığını belirtti.

Geçen yıl küresel salgın nedeniyle 4 sefer ile gelen 1413 yolcuyu ağırladıklarını hatırlatan Sert, limana bu yıl 26 sefer gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gelecek sezondan daha da umutlu olduklarını vurgulayan Sert, şunları ifade etti:

"Antalya Limanı'nda gelecek yıl da yoğunluk bekliyoruz. 2023 kruvaziyer sezonu için şimdiden birçok rezervasyon aldık. Limanımıza bu gemilerle gelen tursitler Antalya esnafının da yüzünü güldürüyor. Bu bakımdan liman olarak şehrin ekonomisine yaptığımız katkının gelecek yıl da artarak devam etmesini bekliyoruz. QTerminals Antalya olarak şehrimiz ekonomisinin itici gücü turizme sağladığımız katkıyı artırmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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