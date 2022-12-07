Hotel Tech Otel Teknik Ekipman ve Malzemeleri Fuarı, Antalya'da açıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da Hotel Tech Otel Teknik Ekipman ve Malzemeleri Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından bu yıl ilk defa gerçekleştirilen fuar, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Profesyonel Otel Yöneticiler Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, açılış töreninde yaptığı konuşmada, fuarın, turizm sektörü açısından önemli olduğunu söyledi.

Antalya'nın dünyaca ünlü turizm kenti olduğunu belirten Atmaca, kentin küresel salgın döneminde de bunu kanıtladığını dile getirdi.

Dünyada turizm hareketliliğinin durduğu 2020'de Antalya'nın 3,5 milyon turist ağırladığını hatırlatan Atmaca, "Güvenli Turizm Sertifikası, dünyaya örnek oldu. Geçen yıl yaz döneminde dünyada en fazla turist ağırlayan kent olan Antalya, bu yıl da 13 milyondan fazla turisti konuk etti. Bu başarıyı gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Atmaca, kentte kış sezonunda da turizm hareketliliğinin devam ettiğini vurguladı.

- "Fuarlar, sadece katılımcılara değil, şehre hizmet ediyor"

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ise fuarların, firmaların yanı sıra kentin ekonomisine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Fuarların kente canlılık kattığını dile getiren Bıdı, "Sadece katılımcılar değil, herkes para kazanıyor. Fuarlar şehirde çalışan taksiciye, restoranlara, herkese hizmet ediyor. Pandemi döneminde fuarların önemi daha da çok anlaşıldı." diye konuştu.

Otel teknik ekipmanlarına yönelik bir fuar organize ettiklerini belirten Bıdı, otel sahiplerini, teknik müdürleri, makine, elektrik, inşaat mühendislerini, mimarları ve sektör paydaşlarını fuarda bir araya getirdiklerini kaydetti.

Yerli ve yabancı firmaların 130 standının yer aldığı fuar, 10 Aralık'a kadar açık kalacak.

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