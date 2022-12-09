Kurye ile polisler arasında çıkan arbedede 3'ü polis 4 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, uygulama noktasında durdurulan kurye ile belgelerini isteyen polis ekibi arasında yaşanan arbedede 3'ü polis 4 kişi yaralandı.

Kepez ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Ş. yönetimindeki kurye motosikletini durdurarak sürücüden belgelerini göstermesini istedi.



Belge isteyen polislerle tartışan A.Ş, elindeki anahtar ile saldırmak isteyince arbede yaşandı. Vatandaşların da araya girmesiyle etkisiz hale getirilen A.Ş. gözaltına alındı.

Olayda yaralanan 3'ü polis 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





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