Sağlık çalışanlarına maaş promosyonu protokolü imzalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Ziraat Bankası arasında sağlık çalışanlarına yapılacak 29 bin liralık maaş promosyonu ödemesi için protokol imzalandı.

İl Sağlık Müdürlüğü binasında düzenlenen protokol törenine, Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Recep Mustafa Okur, Ziraat Bankası Meydan Şube Müdürü Barış Vural ve Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk katıldı.

Törende, Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası arasında yapılan 29 bin liralık promosyon ödemesi anlaşması çerçevesinde 3 yıl geçerli olacak maaş ödeme protokolü imzalandı.

İl Müdürü Başıbüyük, burada yaptığı açıklamada, protokolün tüm sağlık çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.

Promosyon ödemelerinin en kısa sürede tamamlanacağını belirten Başıbüyük, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın büyük gayretleri neticesinde önümüzdeki 36 ayı kapsayacak protokolümüzü imzaladık. 29 bin liralık promosyon ödemesinin 25 bin 200 lirası çalışanlarımızın hesaplarına peşin olarak, 3 bin 800 lirası ise 6 aylık dönem aralıklarıyla 3 kez olmak üzere kredi kartlarına Bankkart lira olarak en kısa sürede tanımlanacaktır." dedi.

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