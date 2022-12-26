Antalya'da antik kentte izinsiz kazı yapan 4 zanlı yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da antik kentte izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine yapılan çalışmada Kelbessos Antik Kenti'nde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheliyi yakaladı. Kazıda kullanılan 15 malzemeye el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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