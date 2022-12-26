Antalya'da evin balkonunda çıkan yangını itfaiye söndürdü

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ANTALYA (AA) - Antalya'da evin balkonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konuksever Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan alevler yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, balkonda hasara neden oldu.

Komşularının haber vermesiyle gelen ev sahibi karı koca üzüntü yaşadı.





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