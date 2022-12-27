Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarında bulunulan N.H'yi takibe aldı.



Şüpheli, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir iş yerinin girişinde gözaltına alındı. N.H'nin üzerinde yapılan aramada 1955 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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