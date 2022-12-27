Antalya'da köpek yavrusuna zarar veren şüpheli tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kucağındaki köpek yavrusuna yumruklayarak zarar veren kişi, cezaevine gönderildi.

Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarında A.Y'nin, yavru köpeği ısırıp, yumrukla zarar verdiğini görenler yetkililerden yardım istedi.

Alkollü olduğu öne sürülen ve polise direnen A.Y, güvenlik güçlerine mukavemet ve hayvana eziyet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bir süre önce cezaevinden çıktığı ifade edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince, "hayvana eziyet", "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından tutuklandı.

Yavru köpek de Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Öte yandan, şüphelinin kucağındaki köpek yavrusuna zarar verme anını çevredeki vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.





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