Antalya'da kafede çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, hasara yol açtı.



Kültür Mahallesi 3805 Sokak'taki bir kafenin mutfağında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine müşterilerin oturduğu bölümü duman kapladı.

Müşteriler ve çalışanlar, tahliye edilerek yetkililerden yardım istendi. Dumandan etkilenen 3 kişiye, 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, iş yerinin mutfak bölümünde hasara yol açtı.







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