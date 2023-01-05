Antalya'da kavgaya müdahale eden polis bıçakla yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde aile içi kavga ihbarına giden polis memuru, şüphelinin bıçakla saldırısı sonucu yaralandı.

Yeniemek Mahallesi 2579 Sokak'taki bir evde kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan polis ekipleri aile içi kavgaya müdahale etti. Bu sırada şüpheli C.M, bıçakla polis memuru O.A'ya saldırdı.

Bacağından yaralanan polis memuru, çağrılan sağlık ekibince Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Etkisiz hale getirilen C.M. gözaltına alındı.

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