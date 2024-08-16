Galatasaray'dan tepki VAR: "Anlayamadık" Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor'a konuk olan Galatasaray, skor 2-1'ken Mauro Icardi ile farkı 2'ye çıkardı; gol VAR incelemesi sonrasında geçersiz sayıldı. Sarı-kırmızılı kulüp paylaşım yaparak bu karara tepki gösterdi

Habertürk Giriş: 16.08.2024 - 22:55 Güncelleme: 16.08.2024 - 22:55 facebook

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