Konyaspor: 1 - Galatasaray: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta açılış maçında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.

Galatasaray'da goller 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan gelirken Konyaspor'un golünü ise 45. dakikada Oğulcan Ülgen kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray ligde 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Konyaspor ise 3 puanda kaldı. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Konyaspor ise deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. ICARDI ATTI, VAR'DAN DÖNDÜ! Galatasaray'ın Konyaspor karşısında 76. dakikada Mauro Icardi ile bulduğu gol, VAR uyarısıyla iptal edildi.

REKLAM Hakem Direnç Tonusluoğlu, gol sonrası VAR hakemi Volkan Bayarslan tarafından izlemeye davet edildi. VAR müdahalesinin ardından Icardi'nin ağlara gönderdiği top gol değeri kazanmadı. Torreira'nın pozisyon başlangıcında Danijel Aleksic'e faul yaptığı belirtildi. GABRIEL SARA İLK KEZ 11'DE BAŞLADI Galatasaray'ın Norwich City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara da bu maçta ilk kez 11'de oynama şansı buldu. 25 yaşındaki orta saha Lucas Torreira'nın yanında orta sahada maça başladı.