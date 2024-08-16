Alanyaspor iki futbolcuyla sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, Rony Lopes ve Juan Christian ile sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı açıklamada, takımda eksik bölgelere oyuncu transferlerinin devam ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Bugün de Brezilyalı kanat oyuncusu Juan Christian'ı kadromuza kattık. Kendisi takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Takıma katkı anlamında beklentimiz yüksek, kendine has oyunu var. Kendisinin de amacı ve hedefleri var. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun." dedi.

Rony Lopes'in hem forvet arkası hem de kanatta oynayan bir oyuncu olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Braga’dan geldi ve uzun süredir takip ettiğimiz, çok istediğimiz bir oyuncuydu. Kulübümüze katkı sağlayacağına inanıyorum. Kendisi kariyerli bir oyuncu ve burada daha fazla çıkış yakalayabileceğine inandığı için kendisi de burada." diye konuştu.

Mutlu olduğunu dile getiren Juan Christian, "Alanyaspor ve bana bu şansı verdiği için özellikle başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi karşılandım. Burada bir aile havası var. Ben de burada hedeflerime ulaşmak için çok iyi çalışacağım." dedi.