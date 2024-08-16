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        Alanyaspor iki futbolcuyla sözleşme imzaladı

        Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, Rony Lopes ve Juan Christian ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 18:59 Güncelleme: 16.08.2024 - 18:59
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        Alanyaspor iki futbolcuyla sözleşme imzaladı
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        Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, Rony Lopes ve Juan Christian ile sözleşme imzaladı.

        Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı açıklamada, takımda eksik bölgelere oyuncu transferlerinin devam ettiğini söyledi.

        Çavuşoğlu, "Bugün de Brezilyalı kanat oyuncusu Juan Christian'ı kadromuza kattık. Kendisi takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Takıma katkı anlamında beklentimiz yüksek, kendine has oyunu var. Kendisinin de amacı ve hedefleri var. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun." dedi.

        Rony Lopes'in hem forvet arkası hem de kanatta oynayan bir oyuncu olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Braga’dan geldi ve uzun süredir takip ettiğimiz, çok istediğimiz bir oyuncuydu. Kulübümüze katkı sağlayacağına inanıyorum. Kendisi kariyerli bir oyuncu ve burada daha fazla çıkış yakalayabileceğine inandığı için kendisi de burada." diye konuştu.

        Mutlu olduğunu dile getiren Juan Christian, "Alanyaspor ve bana bu şansı verdiği için özellikle başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi karşılandım. Burada bir aile havası var. Ben de burada hedeflerime ulaşmak için çok iyi çalışacağım." dedi.

        Rony Lopes de kendisine güvendiği için Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

        İyi karşılandığını dile getiren Lopes, "Herkes bana çok iyi davrandı. Ben kulübe her şeyimi vermek ve katkıda bulunmak için hazırım. Hep birlikte çok mutlu olacağımıza inanıyorum. Bundan sonra çalışma zamanı." dedi.

        Alanyaspor'un geçen sezon bir kaç maçını izlediğini kaydeden Lopes, "Türkiye ligi maçları artık Portekiz televizyonunda yayınlanıyor. Şimdi daha çok izleyeceğim ve içinde olduğum için daha çok göreceğim” diye konuştu.

        Konuşmaların ardından 28 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Rony Lopes ile 2 yıllık, 23 yaşındaki Brezilyalı Juan Christian ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

        İmza töreninin ardından bu sezon transfer edilen ve sözleşme yenilenen futbolcular tanıtıldı.

        Yeni transferler, Juan Christian ve Rony Lopes ile Gaius Makauta, Serdar Dursun, Mert Bayram, Bera Çeken, Jure Balkovec, başkan Hasan Çavuşoğlu ile kameraların karşısına geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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