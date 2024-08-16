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        Antalya'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 21:43 Güncelleme: 16.08.2024 - 21:43
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        Antalya'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Yazır Mahallesi'nde, İbrahim K. yönetimindeki 07 FLP 48 plakalı tır ile Şaziye Ç. idaresindeki 07 MJB 98 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Sebahat Karazor (73) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan otomobil sürücüsü Şaziye Ç. (36) ve beraberindeki Erdal K. (74) ile Erdal Talha Ç. (2) kaza yerine gelen ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kazada hayatını kaybeden Sebahat Karazor'un cenazesi, Korkuteli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Tır sürücüsü İbrahim K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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