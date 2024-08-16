Mehmet Ayan yazdı: Oyunda gelişme var

Devre sonunda yenen gol ise... Çevre kontrolünde sınıfta kalan Kerem'e mi yazsa, yoksa Oğulcan'a o vuruş imkanı veren LEO'ya mı ?

İkinci yarıda ilk yarıdan biraz daha boş alan yakalayan G.Saray oyunu ele aldı. Barış'ın golüyle rahatladı, İcardi'nin performansıyla nefes aldı. Hele de Batshuayi oyuna girdikten sonra hücum çeşitliliğinde zenginlik oluştu. Okan hocanın bence başında tatlı bela bu BELÇİKALI.... Icardi varsa o oynar kabul de... Bu arkadaşı ne yapacağız? Aldığı her dakika oyuna güzellik katmak için elinden geleni yapıyor Batshi... Hoca aklından kimi zaman "İKİ LUCAS'ım olsa da önüne bu çocuğu atsam" diye düşünmeden edemiyordur.