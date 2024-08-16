Beyazlayan saçların sorumlusu stres olabilir! Binden fazla kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları şaşırttı!
Stresin gizli etkisi: Beyazlayan saçlar! Uzun süreli stresin saç renginde dramatik değişikliklere neden olabileceği artık bilimsel olarak kanıtlandı. İşte detaylar!
Günlük yaşamın yoğun temposu ve baskıları, saçlarınızın rengini değiştirebilir mi? Son yapılan bir araştırma, stresi grileşen saçların ardındaki gizli neden olarak işaret ediyor. Binlerce katılımcıyla yürütülen bu araştırma, stresin saç beyazlaması üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi. İşte detaylar...
CEVAP AMERİKA'DAN GELDİ!
Stresin saçların beyazlamasına katkıda bulunduğunu varsaymak doğaldır. Ancak araştırmayı derinlemesine incelerseniz, konuyla ilgili çok az çalışma olduğunu göreceksiniz. Bazıları erken beyazlama ile stres arasında ilişki bulmuş olsa da, hiçbir araştırma bu bağlantıyı kanıtlayamamıştır.
Kuzey Kaliforniya'daki Kaiser Permanente Vallejo Tıp Merkezi'nde dermatolog olan Dr. Paradi Mirmirani, “Hala bilmediğimiz çok şey var” dedi.
STRES VE GRİ SAÇ
Geçmişte yapılan çalışmalarda, araştırmacılar katılımcılardan saç renkleri ve stres düzeyleri hakkında anket doldurmalarını istemiş ve daha sonra bilim insanları bu ikisi arasında bir bağlantı kurup kuramadıklarına bakmışlardır.
2016'DA TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA YAPILDI
Örneğin 2016 yılında yayınlanan bir çalışmada, bilim insanları 1.100'den fazla genç Türk yetişkinle anket yapmış ve saçlarının erken beyazladığını bildiren 315 kişinin stres seviyelerinin, saçları erken beyazlamayanlara göre daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir.
"SAVAŞ YA DA KAÇ"
Ancak 2020'de yayınlanan bir fare çalışması araştırmayı bir adım ileriye taşıdı. Araştırmacılar fareleri, “savaş ya da kaç” tepkisini tetikleyen acı biber benzeri bir kimyasal enjekte etmek de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde strese soktu.
Bu, stres hormonu norepinefrin salgılamalarına neden oldu ve bu da, fare kürküne pigment eklemekle ilgili kök hücrelerin saç köklerini tüketti. Saçlar daha sonra gri renkte uzadı.
Harvard Üniversitesi'nde kök hücre ve rejeneratif biyoloji profesörü ve bu araştırmanın yazarlarından biri olan Ya-Chieh Hsu, araştırmacıların yüksek seviyedeki norepinefrinin insan kök hücreleri üzerindeki benzer etkilerini bir laboratuvarda da gösterdiklerini ve stres hormonunun insanlarda grileşme ile bağlantılı olduğu fikrini desteklediğini söyledi.
14 GÖNÜLLÜDEN SAÇ TELLERİ KOPARTILDI
2021'de yayınlanan küçük bir insan çalışması yine de anlatıyı ilerletti: Araştırmacılar, en azından biraz beyazlamış 14 gönüllüden çeşitli saç telleri kopardı. Saç tellerinin birçoğu tamamen griydi, bazıları kısmen griydi ve bazıları hiç grileşmemişti. Bilim insanları daha sonra saç tellerinin yüksek çözünürlüklü dijital görüntülerini oluşturdular ve saçın ne kadar hızlı uzadığına dair tahminleri kullanarak her bir saç telinin ne zaman grileştiğini hesapladılar.
Ayrıca katılımcılardan geçtiğimiz yıl yaşadıkları stresli deneyimleri bir zaman çizelgesi üzerinde işaretlemelerini ve en azdan en çok üzücü olana doğru sıralamalarını istediler. Araştırmacılar, bir saç telinin griye döndüğü zamanın sıklıkla o gönüllünün bir önceki yıldaki en stresli anına karşılık geldiğini buldular.
"BİR GÜN SAÇLAR YENİDEN RENKLENDİRİLEBİLİR"
Dr. Mirmirani, bu tür ön araştırmaların saç beyazlamasına neden olan stresle ilgili değişiklikleri belirlemeye devam etmesi halinde, bir gün saçları yeniden renklendirebilecek tedavilere yol açabileceğini söyledi.
GENETİK FAKTÖRLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ!
Chicago Üniversitesi'nde dermatoloji doçenti olan Dr. Victoria Barbosa çoğu insan için saç beyazlamasının ana nedeninin genetik olduğunu söyledi. Genç yaşta saçları beyazlayan bir ebeveyniniz varsa, sizin de beyazlama olasılığınız yüksektir.
Kaynak: The New York Times