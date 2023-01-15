Kepez'de işçilerin kaldığı konteynerdeki yangın söndürüldü

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ANTALYA (AA) - Kepez ilçesinde şehir hastanesi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Göçerler Mahallesi 5379 Sokak'ta yapımı devam eden Antalya Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Konteynerden duman çıktığını gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Konteynerdeki yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası konteyner kullanılamaz hale geldi.



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