Antalyaspor-Kayserispor maçının ardından

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ANTALYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yukatel Kayserispor'a 2-0 yenilerek organizasyona veda eden Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, çok çalışarak son maçlardaki kötü sonuçları tersine çevireceklerine inandığını söyledi.

Groenendijk, Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri için üzgün olduklarını dil getirdi.

Mücadelede genç oyunculara forma şansı verdiklerini anlatan Groenendijk, şu değerlendirmede bulundu:

"Hedefimiz çeyrek finale adım atmaktı. Bazen istemediğiniz sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. 90 dakika boyunca rakibin gol girişimine müsaade etmeyen bir Antalyaspor vardı. İlk ciddi pozisyonda gol attılar. İkinci golle çeyrek finali garantilediler. Son dokunuşları yapabilseydik, çok farklı bir sonuç olabilirdi. İçinde bulunduğumuz durumdan çıkmanın tek yolu çok çalışmak, daha takım olabilmek. Yılmadan, üşenmeden çalışmaya devam edeceğiz. İyi sonuçları alacağımız günler gelecek. Kötü gidişe 'dur' diyeceğiz."





- Atan: "Turu geçtiğimiz için mutluyuz"

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, saha zemininden kaynaklı kötü bir oyun olduğunu dile getirdi.

Çeyrek finale yükseldikleri için sevinçli olduklarını ifade eden Atan, "Mücadele boldu. Sonuçta biz kazandık. Turu geçtiğimiz için mutluyuz. İki iyi gol bulduk. Bizim için mutlu biten ama kötü bir maç oldu. Oyuna aldığımız oyuncuların asist yapması, gol atması sevindiriciydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.