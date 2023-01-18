Antalya'da yakalanan 3 hırsız tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Bozova, Çomaklı, Yakaköy mahallerindeki bazı bahçelerden su sayacı ve elektrik kablolarının çalındığı yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma sonucu söz konusu hırsızlıkları M.K, B.S. ve K.A.D'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan bu kişilerin tutuklanması kararlaştırıldı.

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