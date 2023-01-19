Alanya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Salih Okyanus'un (49) kullandığı 07 NVT 27 plakalı otomobil, Demirtaş Mahallesi D-400 kara yolunda, Hasan Şener (49) idaresindeki 07 UH 974 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralı motosiklet sürücüsünü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hasan Şener'in sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.









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