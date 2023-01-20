Kumluca'da "En Süslü Deve" yarışması yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde pazar günü düzenlenecek deve güreşi organizasyonu öncesinde "En Süslü Deve" yarışması yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği ile Kumluca Belediyesinin organize ettiği deve güreşlerinde yer alan 9 deve katıldı.

Sahipleri tarafından özenle süslenen develer jüri üyelerinin önünden geçirildi. Yarışmada, Bayram Özer'in sahibi olduğu "Osman Ağa" isimli deve birinci oldu. Sude Naz Ulutaş'ın "Kayraklı" isimli devesi ikinci olurken, Alaaddin Bacaksız'ın "Dorukhan" isimli devesi ise üçüncü seçildi.

Yarışmada dereceye giren develerin sahiplerine plaket ve halı hediye edildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, burada yaptığı konuşmada, Yörük kültürü olan deve güreşlerinin Kumluca ve yöresinde vatandaşlar tarafından sevilen bir etkinlik olduğunu söyledi.

Bu kültürün yaşatılması adına folklorik deve güreşlerini desteklediklerini ifade eden Köleoğlu, "Hayvansever olan Yörükler çocuklarına nasıl bakıyorlarsa hayvanlarına aynı şekilde bakarlar." dedi.

Kumluca devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Zafer Gemici de vatandaşları deve güreşlerine davet etti.

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