Antalyaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile 28 Ocak Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular, idmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Akdeniz ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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