Antalya'da "Gönüllülük Kampı" başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "7. Tematik Kış Kampları" başladı.

Türkiye'nin 58 ilinden 126 öğrencinin katıldığı kamp programı için Ahmet Hamdi Akseki Yurt Müdürlüğü Konferans Salonu'nda açılış töreni gerçekleştirildi.

Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, konuşmasında, öğrencileri Antalya’da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bakanlığın gençlerin hayatına yön veren projeler yürüttüğünü belirten Sezgin, "Türkiye, gençleri için her şeyi yapıyor. Avrupa'da ulaşılamayacak öğrenci yurtları, kalitesi ve imkanlarıyla gençlerin eğitimine destek veriyor. Sporla, sanatla buluşturuyor. Bu sayede gençler kendilerini geleceğe iyi hazırlıyor. Çünkü biliyoruz ki, geleceğimiz gençlere emanet olacak. Bu anlamdaki her çalışma Türkiye'nin geleceği için yapılan önemli yatırımdır." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Erkan Şamiloğlu ise bakanlığın en önemli ve öncelikli çalışmasının gönüllülük faaliyetleri olduğunu vurguladı.

Şamiloğlu, gençlerin gönüllülük faaliyetlerini desteklemeyi sürdüreceklerini ifade ederek, "Hayat paylaştıkça güzeldir, diyoruz. Asıl hayat başkasının hayatına dokunduğunuzda daha güzel. Çünkü başkasına dokunduğunuzda kendi hayatınızın ne kadar güzelleştiğinin farkına varacaksınız." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da gönüllülük kampının gençlerin hayatına önemli katkılarda bulunacağını kaydetti.

Gürhan, "Eğitimcilerimizle, gönüllülerimizle sevgi, merhamet, kardeşlik dolu bir dünyanın temelini atmak için bir hafta bu özel işin parçası olacağız. İnsanlık adına ömrünüzün bir yerinde olması gereken en özel yaşam biçimi için çıktığınız bu yol daim olsun, hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program Prof. Dr. Nurullah Genç'in konferansı ile devam etti.

3 Şubat'a kadar sürecek kampta gençler, şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görme fırsatı yakalarken, bir yandan da akademik seminerler, turnuvalar, konserler ve yarışmalara katılacak.



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