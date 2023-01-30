Antalya'da "Gönüllülük Kampı" başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da "Gönüllülük Kampı" başladı

AA

Antalya'da "Gönüllülük Kampı" başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "7. Tematik Kış Kampları" başladı.

Türkiye'nin 58 ilinden 126 öğrencinin katıldığı kamp programı için Ahmet Hamdi Akseki Yurt Müdürlüğü Konferans Salonu'nda açılış töreni gerçekleştirildi.

Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, konuşmasında, öğrencileri Antalya’da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bakanlığın gençlerin hayatına yön veren projeler yürüttüğünü belirten Sezgin, "Türkiye, gençleri için her şeyi yapıyor. Avrupa'da ulaşılamayacak öğrenci yurtları, kalitesi ve imkanlarıyla gençlerin eğitimine destek veriyor. Sporla, sanatla buluşturuyor. Bu sayede gençler kendilerini geleceğe iyi hazırlıyor. Çünkü biliyoruz ki, geleceğimiz gençlere emanet olacak. Bu anlamdaki her çalışma Türkiye'nin geleceği için yapılan önemli yatırımdır." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Erkan Şamiloğlu ise bakanlığın en önemli ve öncelikli çalışmasının gönüllülük faaliyetleri olduğunu vurguladı.

Şamiloğlu, gençlerin gönüllülük faaliyetlerini desteklemeyi sürdüreceklerini ifade ederek, "Hayat paylaştıkça güzeldir, diyoruz. Asıl hayat başkasının hayatına dokunduğunuzda daha güzel. Çünkü başkasına dokunduğunuzda kendi hayatınızın ne kadar güzelleştiğinin farkına varacaksınız." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da gönüllülük kampının gençlerin hayatına önemli katkılarda bulunacağını kaydetti.

Gürhan, "Eğitimcilerimizle, gönüllülerimizle sevgi, merhamet, kardeşlik dolu bir dünyanın temelini atmak için bir hafta bu özel işin parçası olacağız. İnsanlık adına ömrünüzün bir yerinde olması gereken en özel yaşam biçimi için çıktığınız bu yol daim olsun, hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program Prof. Dr. Nurullah Genç'in konferansı ile devam etti.

3 Şubat'a kadar sürecek kampta gençler, şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görme fırsatı yakalarken, bir yandan da akademik seminerler, turnuvalar, konserler ve yarışmalara katılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilin arkasına tutunan 7 patenlinin tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Otomobilin arkasına tutunan 7 patenlinin tehlikeli ...
Bir Zamanlar Antalya Müzesi'ni 49 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Bir Zamanlar Antalya Müzesi'ni 49 bin kişi ziyaret ...
(Görüntülü) ARACIN ARKASINA TUTUNAN PATENLİ 7 GENÇ, ÖLÜMÜ HİÇE SAYDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ARACIN ARKASINA TUTUNAN PATENLİ 7 GENÇ, ...
Aksu'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Aksu'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Antalya Devlet Opera ve Balesi, şubatta 12 temsil sahneleyecek
YEREL HABERLER Antalya Devlet Opera ve Balesi, şubatta 12 temsil ...
(Görüntülü) ALİ ERBAŞ MÜSLÜMANLARIN KUTSALLARINI HEDEF ALAN SALDIRILAR FARKLI ŞEKİLLERDE DEVAM EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ALİ ERBAŞ MÜSLÜMANLARIN KUTSALLARINI ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "42. İl Müftüleri İstişare Toplantısı"nda konuştu:
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "42. İl Müftüleri ...
Ali Erbaş: Müslümanların kutsallarını hedef alan saldırılar farklı şekillerde devam ediyor
YEREL HABERLER Ali Erbaş: Müslümanların kutsallarını hedef alan ...
(Görüntülü) DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, 42. İL MÜFTÜLERİ İSTİŞARE TOPLANTISI&#039;NIN AÇILIŞ PROGRAMINDA KONUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, 42. İL ...
(Görüntülü) KADERİNE TERK EDİLEN KÖY OKULU, OTİZMLİ ÇOCUKLARA UMUT OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) KADERİNE TERK EDİLEN KÖY OKULU, OTİZMLİ ...
Kaderine terk edilen köy okulu, otizmli çocuklara umut oldu
YEREL HABERLER Kaderine terk edilen köy okulu, otizmli çocuklara ...
(Görüntülü) OTOMOBİL SEYİR HALİNDE YANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİL SEYİR HALİNDE YANDI
Alanyaspor, Sivasspor maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Alanyaspor, Sivasspor maçına hazırlanıyor
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Dağ bisikletinde pedallar Alanya´da çevrildi
YEREL HABERLER Dağ bisikletinde pedallar Alanya´da çevrildi
Uluslararası Alanya Kızılalan Dağ Bisiklet Yarışı yapıldı
YEREL HABERLER Uluslararası Alanya Kızılalan Dağ Bisiklet Yarışı ...
Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Antalya'da devam ediyor
YEREL HABERLER Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Antalya'da devam ...
(Görüntülü) MANAVGAT&#039;A 5 SANTİM DOLU YAĞDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MANAVGAT'A 5 SANTİM DOLU YAĞDI
Saklıkent'te kayakçı, sıra bekleyenlere çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Saklıkent'te kayakçı, sıra bekleyenlere çarptı: 4 ...
Manavgat'a dolu yağdı
YEREL HABERLER Manavgat'a dolu yağdı
Antalya'da fırtına sonrası güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi
YEREL HABERLER Antalya'da fırtına sonrası güneşli havayı fırsat ...
Manavgat'ta dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Manavgat'ta dolu etkili oldu
2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç şampiyonaları sona erdi
YEREL HABERLER 2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç ...
(Görüntülü) CAN DOSTLAR YENİ YUVALARINA KAVUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) CAN DOSTLAR YENİ YUVALARINA KAVUŞTU

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.