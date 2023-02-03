İçişleri Bakanı Soylu, İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (2)

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ANTALYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, batının Türkiye sınırlarında tutmaya çalıştığını göç üzerinden istikrarsızlık oluşturmaya çalıştığını belirterek, "Sadece saf bir göç meselesiyle uğraşmıyorsunuz. Bunu bir istikrarsızlık çıkmazı haline getirmeye çalışan batının istihbarat oyunlarıyla da uğraşıyorsunuz. Bununla defalarca karşılaştık." dedi.

Soylu, Antalya'da Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan göç sorununun nedeninin batı olduğunu ve batının doğuyu sömürerek, istikrarsızlaştırarak zenginleştiğini söyledi.

Zorla yerinden edilmiş insan sayısının geçen yıl 103 milyona çıktığını dile getiren Soylu, Suriye'de, Afganistan'da, Afrika'da istikrarsızlaşma nedeniyle göç dalgası yaşandığını kaydetti.



Batının göç dalgası karşısında da başarısız olduğuna işaret eden Soylu, şunları söyledi:

"Batı göç meselesinde dünyaya rezil olmuştur, vizyonsuzluğuyla, gaddarlığıyla, beceriksizliğiyle rezil olmuştur. Çok şükür insanlığa, kendimize, tarihimize, inancımıza mahcup olmadık. Devlet otoritesinin tamamen yok olduğu iki komşu ülke Irak ve Suriye'ye rağmen. Terörle mücadele verirken, sınırımızda bir terör devleti kurulması için ABD ve Avrupa büyük uğraş verirken, insanları mağdur etmeden bu süreci yönettik. ilk andan itibaren ayakları yere basan, kuralları ve hedefi belirli göç politikası uyguladık."

Soylu, Türkiye olarak hukuki ve kurumsal altyapı üzerinden göç politikası yürüttüklerini belirtti.

- "Batının istihbarat oyunlarıyla da uğraşıyoruz"

Avrupa'dan çözüm beklemenin çok anlamsız olduğunu ifade eden Soylu, Avrupa'dan insanlığa ait iyi bir şey çıkmasının mümkün olamayacağını kaydetti.



Bakan Soylu, pandemi, göç, enerji ve gıda konularında Avrupa'nın başarısız yönetim sergilediğini aktararak, Göç İdaresi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle kurulan genç bir teşkilat olduğunu ifade etti.



Göç İdaresi çalışanlarına istikametlerinin asla Avrupa ve Batı olmamasını öneren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onların istikameti doğru istikamet değildir. Onlar bir taraftan 'Aman bu göçü Türkiye'nin sınırlarında nasıl durdurabiliriz' telaşını güya gösterirlerken diğer taraftan el altında istihbarat yapılarıyla Türkiye içerisinde göç üzerinden 'Nasıl bir istikrarsızlık oluştururuz' ihaneti içerisindedirler. Çok net ve açık. Bu güne kadar hiç bir şeyi gizli, kapaklı konuşmadım, konuşmamaya da devam edeceğiz. Onun için sadece saf bir göç meselesiyle uğraşmıyorsunuz. Bunu bir istikrarsızlık çıkmazı haline getirmeye çalışan batının istihbarat oyunlarıyla da uğraşıyorsunuz. Bununla defalarca karşılaştık. Güya yardım edecek diye Türkiye'ye gönderdikleri para, yolladıkları sivil toplum örgütlerinin nasıl Türkiye'yi, etrafımızdaki coğrafyayı göç hareketliliğini kaşımak için harekete geçtiklerini, hangi kaynaklara ayırdıklarını hep beraber biliyoruz, takip ediyoruz, müdahale etmeye çalışıyoruz. Göç ile ilgili sorumluluğu aldığımız ilk zaman diliminden itibaren bu sivil toplum kuruluşlarının bir bölümünü Türkiye'de yasakladık. Avrupa Birliği koşarak odamıza geldiler, 'Siz bunu niçin yapıyorsunuz?' diye. Çünkü orada ajanlık faaliyeti gerçekleştiriyorsunuz, onun için yapıyoruz."

Bakan Soylu, göç meselesinin siyasi açıdan da istismara çok açık konu olduğunu belirtti.



- "Bir yandan göçle diğer taraftan dezenformasyonla uğraşıyoruz"

Bir yandan göçle insani koşullar çerçevesinde mücadele yürütürken diğer taraftan dezenformasyonla uğraştıklarını anlatan Soylu, bugüne kadar da çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.



Soylu, yapılan çalışmaların bazı siyasi parti mensuplarının yapacakları mutabakatları arasında yer aldığını ifade ederek, söylenenlerin hepsini gerçekleştirdiklerini ama bundan habersiz bazı kesimlerin bunları yeni yapacaklarmış gibi yansıttıklarına işaret etti.



Sığınmacıların biyometrik kayıtlarının, parmak izlerinin alındığını, sıkı bir takip sistemi yürütüldüğünü anlatan Soylu, "Bizim kitapçılardan almışlar, elektro optik kulelerin ne olduğunu, neye faydası olduğunu biliyorlarsa adımı değiştiririm." dedi.

(Bitti)



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