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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da gecekonduda çıkan yangında 2 kişi öldü

AA

Antalya'da gecekonduda çıkan yangında 2 kişi öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir gecekonduda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Fatih Mahallesi 3412 Sokak'ta dün gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Evde yapılan incelemede, 2 kişinin cansız bedeni tanınmayacak halde bulundu.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, hayatını kaybedenlerin Muharrem Barış ile "Berna" olarak tanınan yabancı uyruklu kadın olduğu belirlendi.

Bu kişilerin yangın çıkan eve kısa süre önce taşındıkları öğrenildi.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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