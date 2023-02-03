Serik Kaymakamlığı İlçe Değerlendirme toplantısı yapıldı

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ANTALYA (AA) - Serik ilçesinde geçen yılki çalışmalar değerlendirildi, bu yıl ile ilgili yatırımlar planlandı.

Kaymakam Cemal Şahin başkanlığında Serik Belediyesi'nde "2022-2023 Yılı Değerlendirme ve Planlama Toplantısı" yapıldı.

Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, yatırımlarla ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun önemli olduğunu belirtti.

Kurum müdürleri de kendi alanlarında planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi.





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