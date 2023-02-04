Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Alanya Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (4)

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, her coğrafyadan Türkiye'nin başarısı için dua eden milletlerin ve ülkelerin olduğuna değinerek, "Türkiye'den umut bekleyen, mazlum ülke ve toplumların bu umutlarını boşa çıkaramayız. İşimiz çok, yükümüz ağır, sorumluluğumuz çok büyük." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Alanya Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, terör örgütlerinin, radikallerin İsveç'in NATO üyeliğinin yoluna mayın döşediğini anımsatarak, Finlandiya'yı ayrı tuttuklarını, ancak İsveç'in bu mayınlara bilerek bastığını ifade etti.



Çavuşoğlu, her coğrafyadan Türkiye'nin başarısı için dua eden milletlerin ve ülkelerin olduğunu belirterek, "Türkiye'den umut bekleyen, mazlum ülke ve toplumların bu umutlarını boşa çıkaramayız. İşimiz çok, yükümüz ağır, sorumluluğumuz çok büyük." dedi.

- "Türkiye bir istikrar abidesidir"

Türkiye'nin kalkınması için bu kadar sorumluluğu varken ülkenin güçlü olması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Küresel kriz, gıda ve enerji krizinin olduğu bir dünyada Türkiye, bir istikrar abidesidir. Evet, yüksek enflasyon var. Doğruya doğru, biz gerçekleri kabul ediyoruz ama geçmişte de vardı, biz düzelttik, yine biz düzelteceğiz. Sorumluluk bizim. İşte enflasyon trendi tekrar tersine dönmeye başladı ama ülkenin istikrar ve bütünlüğü bozulursa Allah korusun, toparlanmakta zorlanırız." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin kısır döngü ve çekişmelerle kaybedecek vaktinin olmadığına işaret ederek, "Başkaları oturuyor, masa kuruyor, altılı oluyor, yedili oluyor. Kendi bilecekleri iş, demokrasinin gereğidir. Muhalefet de olacak ama güçlü muhalefet, alternatif muhalefet olsun. Türkiye için projeler üretsin, ortaya vizyon koysun, vizyon. 2023 dedik şimdi 2053, 2071 diyoruz, sen de ortaya bir vizyon koy. Var olanı eleştirme, umut ol. İstikrar getireceğini söyle. Bu ülke koalisyonlardan çok çekti. Bizim derdimiz 'Avrupa bize aferin, Amerika yaşa Türkiye' desin değil. Onlarla da iyi geçineceğiz ama onlar yola gelsin, biz onlara aferin diyelim. Biz onlara aferin diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Proje üretmeden hamasetle bu ülke yönetilemez"

Dış politikanın milli mesele olduğuna dikkatti çeken Çavuşoğlu, "Nasıl yıkarız değil, nasıl yaparız onu konuşun." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, vatandaşların seçimlerde kime yetkiyi verirse baş tacı olduğunu belirterek, "Halk kimi seçerse bizim buna saygı duymamız gerekiyor. Ama biz iddialıyız. Bugün Türkiye'nin daha güçlü olması lazım ve Türkiye'nin istikrarı her şeyin üstünde. Bunu da temin edebilecek lider, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

Alanya'da 2 senedir trafik problemi yokken şu an sorun olduğundan bahseden Çavuşoğlu, "Bu problemi çözmemiz gerekiyor. Ulaştırma Bakanımızla fikirler üretiyor, çalışıyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, doğal gaz konusunda da atılımlar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, 20 Şubat'ta Manavgat, Anamur, Alanya, Gazipaşa'da doğal gaz projesinin ihalesini yapacaklarını bildirdi.

Alanya'ya yeni devlet hastanesi yapmak için 10 Nisan'da ihaleye çıkacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, Manavgat'ta da devlet hastanesinin ihalesinin yapıldığını, yakın zamanda yerinin belirleneceğini aktardı.

- "Antalya - Anamur Otoyol'unun 23 Şubat'ta ihalesini yapıyoruz"

Çavuşoğlu, trafiğin Alanya'dan Antalya'ya yoğun olduğuna değinerek, "Antalya - Anamur Otoyolu'nun da inşallah 23 Şubat'ta ihalesini yapıyoruz. Bunun yanında inşallah Alanya'ya Hükümet Konağı yapacağız. Projesi hazır, ihalesini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Alanya'daki kira fiyatlarını da milletvekilleriyle takip ettiklerini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"TOKİ aracılığıyla 'İlk Evim' projesi başladı. Kuralar çekildi. 500 kişilik ev projesi gerçekleştirildi. Vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. İleride TOKİ konutlarının sayısını daha da arttıracağız. Bu 'İlk Evim, İlk Arsam' projesi için yapamazlar, edemezler dediler. Yapıyoruz işte. Aslan gibi de yapıyoruz. Murat Kurum Bakanımız sağ olsun, çok çalışkan bir bakanımız. İşte Manavgat'ta yangın oldu. Manavgat'ta yapılan evleri gördük. Ne kadar da güzel olmuş. Orada bir arkadaşımız vardı. İnanmamıştı bu evleri yapacağımıza. İtiraz etmişti, Cumhurbaşkanı'mıza. Ama iş bitince bize 'İnanmamıştım ama beklediğimden daha iyi oldu' diyor. Evlerin şimdiden değeri 5-6 milyon lira. Helali hoş olsun."

Çavuşoğlu, Alanya'ya 2 üniversite kurduklarını, yurt kapasitesini yüzde 150 artırarak 5 bine çıkardıkların, 21 senede ülke için çok hizmetler yaptıklarını anlattı.

Türkiye'nin nerden nereye geldiğini iyi anlatmak gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalıştık. Çok da engel aştık. Karamsarlığa kapılmaya gerek yok. Türkiye çok engeller aştı. Hayallerimizi de gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutluyoruz. Ama aynı zamanda Cumhuriyemizin ikinci yüzyılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılı Türkiye Yüzyılı'dır. Cumhurbaşkanı'mız ne dedi, 'Barışın, adaletin, refahın ve kalkınmanın yüzyılıdır.' Böyle bir hedefe ulaşmamız için daha çok çalışmamız gerekmez mi, daha çok çalışacağız ve ben inanıyorum ki şimdi Cumhur İttifakı'yla daha da güçleneceğiz. O yüzden önümüzdeki seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteğin Alanya'dan ve Antalya'dan gideceğini düşünüyorum. Durmak yok, yola devam şiarıyla gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

(Bitti)

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