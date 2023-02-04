Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Burak Pakkan, Kamil Çetin, Mert Bulut
Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak (Dk. 58 Gerxhaliu), Güray Vural (Dk. 78 Admir Mehmedi) Fredy, Fernando, Ndao (Dk. 78 Floranus), Larsson (Dk. 64 Erdal Rakip), Doğukan Sinik (Dk. 64 Ghacha), Luiz Adriano
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Ömürcan Artan (Dk. 46 Veliu), Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, Hanousek, Jevtovic, Kitsiou, Furkan Soyalp (Dk. 84 Mirza Cihan), Maxim, Markovic, Figueiredo
Gol: Dk. 29 Fredy (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 2 Furkan Soyalp, Dk. 78 Günay Güvenç, Dk. 90+2 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK), Dk. 34 Larsson, Dk 45+4 Fernando, Dk. 55 Fredy (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Markovic (Gaziantep FK)
ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.
48. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Markovic'in pasında topa hareketlenen Maxim ve Figueiredo çarpıştı. Bu sırada boşta kalan meşin yuvarlak savunma oyuncularının müdahalesinin ardından kale direğine çarparak kornere çıktı.
67. dakikada Fernando'nun sol kanattan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Luiz Adriano, meşin yuvarlağı kafayla auta gönderdi.
74. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Markovic'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.
90. dakikada Gaziantep FK, sahada 10 kişi kaldı. Antalyaspor ceza sahasında yaşanan karambol sırasında kaleci Leite yerde kaldı. Bu sırada hakeme itiraz eden Markovic ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
90+9. dakikada kaleci Günay Güvenç'in kendi yarı sahalarında kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak Antalyaspor ceza sahasında Ertuğrul Ersoy'dan sekti. Topu kafasıyla uzaklaştırmak isteyen Luiz Adriano'nun ters vuruşunda, meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak kornere çıktı.
Karşılaşma Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.