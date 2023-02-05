Kumluca Ziraat Odasında Hidayet Kökce yeniden başkan seçildi

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ANTALYA (AA) - Kumluca Ziraat Odasının olağan genel kurulunda, mevcut başkan Hidayet Kökce yeniden göreve getirildi.

Ziraat Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığının oluşturulmasının ardından odanın faaliyet raporu okundu ve meclis üyeliği seçimi gerçekleştirildi. Mevcut başkan Hidayet Kökce ve Eski Cami Mahallesi Muhtarı İbrahim Songur tarafından oluşturulan iki listenin yarıştığı seçimde, 44 delegenin 30'nun oyunu alan Kökce'nin listesi, 21 kişilik meclis üyeliği seçimini kazandı.

21 kişi arasında yapılan oda başkanlığı ve yönetim kurulu seçimde Kökce yeninden Kumluca Ziraat Odası başkanlığına getirildi.

Yaklaşık 19 bin kayıtlı üyesi bulunan ve bu üyelerden 16 binin aktif olduğunu ifade eden Kökce, tarım sektörünün gelişmesi ve çiftçilerin geleceği için çalışacaklarını söyledi.

Seçimin ardından yeni bir dönemin başladığını belirten Kökce, "Seçim süresinde yaşadığımız tartışmaları unutup küskünlükleri bir tarafa bırakacağız. Önceden olduğu gibi hep birlikte çiftçilerimizin sorunlarını çözümü, ilçemizin kalkınması için omuz omuza çalışacağız." dedi.

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