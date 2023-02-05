Türkiye Gençlik STK'leri Platformu'nun "6. Gençlik Liderliği Eğitim Programı" Antalya'da başladı

ANTALYA (AA) - Türkiye Gençlik STK'leri Platformunun (TGSP) düzenlendiği "6. Gençlik Liderliği Eğitimi Programı (GLEP)" Antalya'da 300 gencin katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Antalya'daki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Eğitim ve Sosyal Tesisi'ndeki "Yoğunlaştırılmış Eğitim Kampı" temalı programa, farklı illerdeki STK'lerden seçilen 21-27 yaş arasında gençler katıldı.

Programa çevrim içi bağlanan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, hava muhalefeti nedeniyle programa katılma imkanının olmadığını, havalimanından dönmek durumunda kaldığını söyledi.

Kar ve fırtınanın birçok kentte etkili olduğunu hatırlatarak herkese sağlık ve emniyet dileyen Erdoğan, TGSP'nin liderlik potansiyeli taşıyan gençlere yönelik önemli eğitim programları sürdürdüğünü ifade etti.

GLEP'den 1500'ün üzerinde gencin istifade edeceğini vurgulayan Erdoğan, sadece seminerler ve sınıflarda ders tarzı eğitimler olmadığını, atölye ve grup çalışmaları olarak uygulamalı eğitimlerin de verildiğini kaydetti.

Erdoğan, TGSP olarak sivil toplum kuruluşlarının, gençlik sahasındaki ve gençlere temas eden gençlik liderlerinin kabiliyetlerinin, kapasitelerinin ve insan sermayelerinin güçlendirilmesine önem verdiklerini bildirdi.

- "17 Mart'ta Türkiye Gençlik Zirvesi düzenlenecek"

Programlar tamamlandıktan sonra gençlerin hizmetine katkı sunmasını isteyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"17 Mart'ta Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapılacak olan Türkiye Gençlik Zirvesi'nin ilanını da yapmış olayım. Sizler ve bugüne kadar Gençlik Liderliği Eğitimi Programına katılan tüm arkadaşlarımızı Cumhurbaşkanımızla da buluşturmuş olacağız. Eğitimlerin hayata geçmesine emek ve destek veren herkese teşekkür ederim. Tüm bu emeklerin boşa gitmemesi için lütfen kendinizi, bizim size değer verdiğimiz gibi değerli görün. Dokunduğunuz her bir gencimizi, çocuğumuzu bu ülkenin geleceği olarak değerlendirin."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" olarak ortaya koyduğu vizyonun, aslında 21. yüzyılda, ülkenin neler yapabileceğini, potansiyelini gençlerin önüne koyduğunu anlatan Erdoğan, "Önemli hayalleri içinde barındıran bir hedef. Bu hedefe varacak olan sizlersiniz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek, gerçekleştirecek olan sizlersiniz ve sizin temas ettiğiniz gençler olacaktır. O yüzden bu eğitim programını çok önemsiyoruz. Hepinizin azami düzeyde istifade etmesini istiyoruz." diye konuştu.

- "Lider olma sorumluluğunu taşımak herkesin harcı değil"

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun hava muhalefeti nedeniyle programa katılamadığını, selamlarını ilettiğini bildirdi.

TGSP'nin önemli paydaşlardan biri olduğunu aktaran Topoğlu, "Farklı alanlarda bulunabilirsiniz ama lider olma sorumluluğunu taşımak herkesin harcı değil. Gençlik lideri dediğimiz kişi aslında bir anlamda diğer gençlere öncülük, rehberlik eden, onları harekete geçiren örnek şahsiyettir." dedi.

TGSP Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, eğitimlerde başarılı olan gençleri Erasmus programlarıyla yurt dışına götürdüklerini ifade etti.

Gençlerin sorunlarını dinlemeyi sevdiklerini anlatan Ustaosmanoğlu, bunlarla ilgili "Genç Türkiye Forumu"nun olduğunu, gençlerin sorunlarının çözümüne yönelik Türkiye'nin 7 bölgesinde çalıştaylar düzenlediklerini belirtti.

Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de milli, manevi değerleriyle ruh köklerine yabancı olmayan gençlerin yetiştirilmesinin, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için önemli olduğunu söyledi.

Atölye çalışmalarının yapıldığı, müzik dinletisi ve gösterilerin sunulduğu etkinlikler 9 Şubat'a kadar sürecek.

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