Depremde hayatını kaybeden futbolcu Taner Kahriman Manavgat’ta toprağa verildi

ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremde vefat eden Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü sporcusu Taner Kahriman Antalya’nın Manavgat ilçesinde defnedildi.

Ailesinin yaşadığı Antalya'nın Manavgat ilçesine getirilen Kahriman'ın cenazesi, Kavaklı Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Kavaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kahriman ailesi, çok sayıda vatandaş ile Manavgat Belediyespor futbolcuları ve teknik heyeti de katıldı.

Manavgat Belediyespor Teknik Direktörü Gürkan Ferhatoğlu yaptığı açıklamada, deprem felaketinde eski futbolcusu Taner Kahriman’ı kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.

Kahriman'ın sezon başında kendi takımlarında forma giydiğini hatırlatan Ferhatoğlu, "Çok ahlaklı, düzgün bir futbolcu kardeşimizdi. İkinci yarı gitmemesi için çok uğraştık ancak kendi isteğiyle Kahramanmaraş İstiklalspor’a transfer olmuştu. Manavgat Belediyespor ailesi olarak çok üzgünüz. Çok iyi bir insan, iyi bir sporcuyu kaybettik. Allah’tan rahmet diliyorum, ailesine ve yakınlarına da sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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