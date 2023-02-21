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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASKON'dan depremzedelere destekler sürüyor

AA

ASKON'dan depremzedelere destekler sürüyor

ANTALYA (AA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye ayni ve maddi desteklerinin sürdüğünü, arama kurtarma faaliyetlerine de katkı sağladıklarını bildirdi.

Urfan, yönetim kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, Antalya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Antalyaspor ve Serikspor işbirliğiyle Antalya'dan depremzedeler için gönderdikleri yardımların helikopterlerle Adıyaman'ın ilçelerine dağıtıldığını söyledi.

Kurtarma faaliyetlerine destek için bölgeye 1111 gönüllü götürdüklerini anlatan Urfan, şunları kaydetti:

"Bunların 172'si alanında uzman sağlık personeliydi. Deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyeti yapan birçok ekibe malzeme desteği de sağladık. Çalışmalarda kullanılmak üzere 2 motorlu araç, 100 kesi ve delici, 250 matkap, 650 çadır, 2 konteyner, 2 bin 250 soba, ısıtıcı, 150 yatak, 2 bin battaniye, 150 koli giyim eşyası, 500 powerbank, 60 koli bebek maması, 3 bin 228 bebek bezi ve hijyen malzemeleri başta olmak üzere birçok ayni ve maddi yardım ulaştırdık. Bölgeye yardım için gönderilen uçaklarımız dönüş seferleriyle 2 bin 391 depremzedenin Antalya'ya tahliyesini gerçekleştirdi."

Bu süreçte deprem bölgesi ve AFAD ile koordineli olunmasının önemine dikkati çeken Urfan, "Ekiplerimiz 3'ü üniversite öğrencisi 9 kişiyi enkazdan kurtardı. Bu öğrencilere burs imkanı sağlayacağız, bölgeye yardımlarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

- Afetzedelere istihdam desteği sağlanacak

Adıyaman'da kurdukları aşeviyle 5 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Urfan, deprem bölgesindeki sokak hayvanları için de ellerinden geleni yaptıklarını bildirdi.

Urfan, Adıyaman'a konteyner kent ya da toplu konut yapma planlarının olduğunu, ATSO ile bu konuda görüşmelere başladıklarını aktardı.

Deprem nedeniyle Antalya'ya gelen çocukların eğitim hayatına destek vermeye hazır olduklarını belirten Urfan, "Deprem süreci göstermiştir ki afetlere hazırlıklı olmak zorundayız. Bu kapsamda Antalya ASKON ailesi olarak üyelerimize arama kurtarma eğitimi vermeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Urfan, Genç ASKON'un hayatını yeniden kurmaya çalışan ve eğitimini devam ettirmek durumunda olan afetzedelere istihdam seferberliği başlattığına dikkati çekti.

Adıyaman'da yaptıkları ilk incelemelerde yıkılan binaların ağırlıklı olarak 1999 öncesinde inşa edilen binalar olduğunu dile getiren Urfan, benzer durumların yaşanmaması için 2000 öncesi yapıların kentsel dönüşümünün, bir an önce sağlanması gerektiğini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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