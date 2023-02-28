Finike de muhtarlara ilk yardım eğitimi verildi

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ANTALYA (AA) - Finike ilçesinde muhtarlara ilk yardım eğitimi verildi.

Finike Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, olası kazalarda, yaralanmalarda ilk müdahalenin önemli olduğunu belirtti.

Bu doğrultuda ilçedeki mahalle muhtarlarına yönelik bir eğitim programı hazırladıklarını aktaran Şimşek, eğitimin sağlık memuru Erol Yiğit tarafından verildiğini kaydetti.

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