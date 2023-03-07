Demre'de dayanıklı bina için tedbirler artırılıyor

ANTALYA (AA) - Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, ilçede yapılacak inşaatların statik betonarme uygulamasının İnşaat Mühendisleri Odasınca denetleneceğini bildirdi.

Kocakaya, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalar nedeniyle çok sayıda insanan hayatını kaybettiğini belirtti.

Depremlere karşı hazırlıklı olmak gerektiğini aktaran Kocakaya, "Bu kapsamda, yapıların depreme karşı güvenliğini tesis etmek için inşa ve denetim süreçlerinin doğru ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi adına İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan ve yönetimiyle bir işbirliği protokolü imzaladık. Bu protokol ile ilçemizde verilecek yapı ruhsatı işlemlerinde statik betonarme uygulama projeleri İnşaat Mühendisleri Odası tarafından da denetlenecek." diye konuştu.

Kocakaya, depreme karşı önlem ve tedbirleri genişletmeye devam edeceklerini kaydetti.





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