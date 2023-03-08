Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 55 lira ele geçirdi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen A.D. (23), Y.D. (18) ve E.G. (26) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk zanlılardan Y.D. ve E.G. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, A.D. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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