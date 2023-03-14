Antalya'da "bıçak parası" aldığı iddia edilen doktor gözaltına alındı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da hastasından ameliyat öncesi "bıçak parası" adı altında para aldığı öne sürülen doçent doktor gözaltına alındı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda tedavi gören bir kişi, polise başvurarak doktor O.C'nin ameliyat öncesi kendisinden "bıçak parası" istediğini belirtti. Hasta, 160 bin lira verdiği doktorun 40 bin lira daha talep ettiğini iddia etti.

Şikayet üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, O.C'yi hastane odasında gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen şüpheli doktorun ifade işlemleri sürüyor.

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