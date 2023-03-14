Alanyaspor'da, Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

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ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında evinde Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, pas çalışması gerçekleştirdi. İdman taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe 19 Mart Pazar günü saat 19.00'da Kırbıyık Holding Stadı'nda karşılaşacak.





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