Antalya DOB 18 Mart'ta "Bu Vatan Bizim" eserini sahneye koyacak

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ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesince (DOB), Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yılı dolayısıyla "Bu Vatan Bizim" kantat eseri sahneye konulacak.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale şehitleri anılacak.

Sahneye taşınacak eser, Kıvanç Tepe tarafından Atatürk ve silah arkadaşlarıyla milli mücadele sırasında şehit düşen askerler anısına bestelenen "Yaşamaz Ölümü Göze Alamayan", "Bir Hilal Uğruna" ve "Kendini Tarihe Verenler" adlı üç bölümden oluşuyor.

Orhan Şaik Gökyay, Necmettin Halil Onan, Mehmet Akif Ersoy ve Nazım Hikmet gibi ünlü şairlerin şiirlerindeki dörtlükler Emre Akyurt'un sesiyle hayat bulacak.

Soprano Semiha Derya Boran, tenor Burak Pektaş ve bas Engin Suna'nın solist olarak sahne alacağı ve orkestrasını şef Ömer Yöndem'in yönettiği gecede, başkemancılığı Elvan Şekercioğlu üstleniyor.

Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından hazırlanırken, ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

"Bu Vatan Bizim" kantat eseri, 18 Mart'ta saat 20.00'de seslendirilecek.





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