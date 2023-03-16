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ANTALYA (AA) - Antalya'da polislik mesleğini tanıtma projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince Tahir Tuluk Ortaokulu ziyaret edilerek 145 ortaokul öğrencisine polislik mesleği tanıtıldı.

Eğitimlerde polislik mesleği ile ilgili bilgiler verildi ve öğrencilerin soruları yanıtlandı.





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