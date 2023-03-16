Alanya'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı ve İncekum mahallelerindeki 8 iş yerinden elektronik ve hediyelik eşya çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli A.A'yı (22) gözaltına aldı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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