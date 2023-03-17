Antalyaspor Başkanı Gülel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret etti

ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü Başkanı Sabri Gülel, Antalyaspor'u bir anonim şirket mantığı ile yönetmek istediğini söyledi.

Gülel, kulübün futbol sorumlusu Nuri Şahin ve kulüp genel müdürü Adem Kart ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Gülel, Başkan Böcek'in desteğini her zaman yakından hissettiklerini söyledi. Kendi yönetimleri içerisinde bir değişikliğe gittiklerini belirten Gülel, "Ben profesyonel tarafta Antalyaspor'u bir anonim şirket mantığı ile yönetmek istiyorum. Aynı ekiple devam ediyoruz. Görevimize başladık. Farklı bir anlayışla, farklı bir tarz ile şehrimizin markası olan Antalyaspor'u en iyi yerlere getirmek için çalışacağız." dedi.

Başkan Böcek de Gülel'e ve yönetimine görevinde başarılar diledi. Antalyaspor'un kent için önemine dikkati çeken Böcek, "Sizlerin her zaman yanınızdayım. Antalyaspor için yapılması gereken ne varsa yapacağız." diye konuştu.

Antalyaspor'u evi gibi gördüğünü belirten Nuri Şahin de "Burayı çok seviyorum. Elimizden geldiği kadarı ile iyi günde kötü günde Antalyaspor için neler yapabiliriz diye sabah akşam çalışıyoruz. Başkan Böcek'in desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Antalyaspor'u en iyi yerlere getirmek çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.





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