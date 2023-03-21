Antalya Valisi, depremzedelere kapılarını açan otel sahiplerine teşekkür etti:

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ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen vatandaşlara kapılarına açan otel yöneticilerine teşekkür ederek, "Hemen hemen hiç olumsuz olay yaşamadan süreci tamamlamak üzereyiz." dedi.

Yazıcı, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen toplantıda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara Antalyalıların en iyi şekilde ev sahipliği yaptığını belirtti.

Asrın felaketinde 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini ve çok sayıda insanın da etkilendiğini hatırlatan Yazıcı, ilk günden itibaren Antalya'daki turizmcilerin kapılarını açtığını belirtti.

Turizmcilerin örnek bir davranış sergilediğini dile getiren Yazıcı, "Hemen hemen hiç olumsuz olay yaşamadan süreci tamamlamak üzereyiz, sizler sayesinde. Ağırladığımız müşkül durumdaki insanlara ekonomik, sosyal, kültürel her manada destek verdiniz. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum. Yaptığınız güzel hayır, inşallah bol kazanç olarak size geri döner." diye konuştu.

Yazıcı, Türk milletinin dayanışmaya ne kadar önem verdiğini depremde bir kez daha görüldüğünü ifade ederek, turizm sektörü temsilcilerine teşekkür etti.

Yaz sezonunun başlamak üzere olduğunu aktaran Yazıcı, kentte turist hareketliliğin sevindirici şekilde ilerlediğini kaydetti. Sektörün kaliteli hizmet sunduğunu ve bu konuda dünyada iddialı olduğunu vurgulayan Yazıcı, bu yıl iyi bir sezon beklediklerini söyledi.

- Sektörde bu yıldan umutlu

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da Antalya'nın en fazla depremzedeyi ağırlayan kent olduğunu söyledi.

İlk andan itibaren depremzedelerin otellerde konaklamasına ilişkin çalışmalara başladıklarını dile getiren Kavaloğlu, küçüklü büyüklü tüm otel yöneticilerinin ellerinden gelen gayreti gösterdiğini ifade etti.

Antalya turizminde de deprem sonrası olumlu bir havanın yaşanmaya başladığını söyleyen Kavaloğlu, beklenmeyen bir kriz ortamı olmadığı takdirde gerek Türkiye gerekse Antalya'da sezonun iyi geçeceğini kaydetti.

Türkiye'nin turizm gelirlerinde geçen yıl, 2019'a göre en yüksek artış gösteren ülke olduğunu belirten Kavaloğlu, sektörün istihdama katkısında da ciddi artış yaşandığını ifade etti.









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