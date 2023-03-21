Antalyaspor taraftarına özel bireysel emeklilik projesi tanıtıldı

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ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor ve HDI Fibaemeklilik, bireysel emeklilik alanında iş birliğine imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18 yaş altı taraftarın da faydalanacağı proje, "Çocukluktan Emekliliğe Antalyaspor Seninle" sloganıyla hayata geçirildi.



Plan dahilinde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) başlatan taraftarlar, emekliliği için birikim yaparken, kulübüne de destek olabilecek.



Proje kapsamında taraftarlar, ayda 100 liradan başlayan katkı payıyla giriş aidatı ödemeden sisteme dahil olabilecek.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Aziz Çetin, uzun vadede kulübe sürdürülebilir bir getiri sağlayarak mali disipline katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

Çetin, Antalyaspor'un, mücadele ettiği her branşta iddialı, sportif başarı vizyonu yüksek olarak marka değerine katkı sunan iş birlikleriyle büyümeye devam edeceğini kaydetti.

HDI Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu ise Antalyaspor Taraftarları Özel Emeklilik Planı ile taraftarı motive ederek, hem kendi geleceklerine hem de kulüplerine yatırım yapmalarını sağladıklarını ifade etti.

Acente kanalında projenin satış süreçlerini yürütecek Mutlan Erdem Sigorta Acenteliğinin Genel Müdürü ve Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mutlan Erdem de "Geleceği için birikim yaparken kulübümüze de kazandıracak olan taraftarımız, her zaman olduğu gibi yine bizim en büyük güç kaynağımız olacak." ifadelerini kullandı.

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