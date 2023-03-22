Manavgat'ta 5 bin defne ve ardıç fidanı dağıtıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde fidan dağıtıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda fidan dağıtım programı düzenlendi.

Kaymakam Abdülkadir Demir'in de katıldığı etkinlikte, vatandaşlara 5 bin defne ve ardıç fidanı hediye edildi.





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