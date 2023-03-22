Antalya'daki otellerde barınan depremzedelerin sayısı büyük oranda azaldı

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ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası Antalya'daki otellere yerleştirilen yaklaşık 75 bin depremzededen büyük bölümü memleketlerine döndü ya da başka illerdeki akrabalarının yanına gitti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, deprem sonrası evi yıkılan ya da hasarlı olan depremzedelerden yaklaşık 155 bininin Antalya'da otellerde, kamu kurumların misafirhanelerinde, KYK yurtlarında ya da yakınlarının evlerinde ağırlandığını söyledi.

Antalya'daki otel yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve vatandaşların işbirliği içinde gerek deprem bölgelerindeki gerekse kente gelen depremzedeler için hummalı bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Yazıcı, kentin üzerine düşeni layıkıyla yaptığını bildirdi.

Özellikle küçük büyük tüm otellerin ilk andan itibaren kapılarını depremzedelere açtığını belirten Yazıcı, "Sadece otellerde bölgeden gelen 75 bin insanımızı ağırladık. Şu anda otellerde kalan sayı 7 binlere kadar düştü. Otel yöneticilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Herhangi bir sorun yaşanmadan sürecin tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Yazıcı, turizm sezonunun da hareketlenmeye başladığını ve depremzedelerin kalmadığı otellerde sezon hazırlıklarının sürdüğünü kaydetti.

- Butik oteller de 5 yıldızlı oteller de depremzedeler için seferber oldu

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da depremin olduğu günden itibaren turizm sektörü olarak çok ciddi teyakkuza geçtiklerini aktardı.

Hızlı karar alarak otel yöneticileriyle bir araya geldiklerini ve ilk etapta 15 bin kontenjan ayırdıklarını dile getiren Kavaloğlu, "İlk önce 15 bin depremzedeyi ağırladık, daha sonra rakam 50 bine ulaştı, sonra ise 75 binlere çıktı. Şu anda peyder pey evlerine dönenler ya da farklı şehirlerdeki akrabalarına gidenler oldu. Bu hafta itibarıyla otellerde konaklayan depremzede sayısı 10 binin altına düştü. Çok ciddi anlamda ihtiyacı olan depremzedeleri ağırlamaya devam ediyoruz ama 1 Nisan itibarıyla çok az sayıda depremzede kalacak Antalya'da." diye konuştu.

Depremzedelerin Alanya, Manavgat, Belek, Serik, Kemer, Kaş ve merkezdeki çeşitli otellerde konuk edildiğini hatırlatan Kavaloğlu, butik otellerden 5 yıldızlı otellere kadar tüm sektör paydaşlarının kapılarını açtığını vurguladı. Otel yöneticilerinin önemli bir gönüldaşlık örneği sergilediklerini aktaran Kavaloğlu, destek olan yöneticilere teşekkür etti.

Yaraların sarılması noktasında yerel yöneticilerin de kendilerine destek olduğuna değinen Kavaloğlu, "Büyük bir çaba içinde depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Allah bir daha devletimize, milletimize böyle bir afet yaşatmasın." ifadesini kullandı.



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