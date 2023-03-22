Profesyonel Otel Yöneticileri, depremzede turizm öğrencileri için buluştu

ANTALYA (AA) - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD), turizm bölümünde öğrenim gören depremzede öğrencilere burs sağlamak için yardım kampanyası düzenledi.

POYD tarafından her ay geleneksel olarak yapılan öğle yemeği toplantısı, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi. Sektör paydaşlarının katıldığı toplantıda yemek ücreti, depremzede öğrencilere verilmek üzere 100 lira olarak belirlendi.

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük bir afet yaşadığını ve yaraların sarılması için herkesin seferber olduğunu söyledi. Depremin ilk anından itibaren depremzedelerin yanında olduklarını dile getiren Atmaca, otel yöneticilerinin, evini kaybeden depremzedelere kapılarını açtığını ve en iyi şekilde ağırladıklarını kaydetti.

POYD olarak her ay geleneksel öğle yemeği programı düzenlediklerini belirten Atmaca, "Daha önce bu yemekten herhangi bir ücret almıyorduk ama yönetim olarak bundan sonra düzenleyeceğimiz yemek programlarında üyelerimizden 100 lira giriş ücreti alacağız. Bunu da doğal afetten direkt ya da dolaylı etkilenen 300 turizm öğrencisine burs olarak vereceğiz. Üyelerimiz de bu kampanyaya gönülden destek oldular." diye konuştu.

Atmaca, depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Toplantıda katılımcılara, otellerde atık yönetimi ve geri dönüşüm ile ilgili sunum yapıldı.



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